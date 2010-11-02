Комерційний індустріальний Банк

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на год-полтора с ежемесячной выплатой, пополнение на первоначальную сумму 18,5 получается
Підтягуються до лідера...Фарса. В Фарса троха кращі умови поповнення...але не є стовповою банкою.
А кредитки еще дают тут, особенно тем кто разместился?
Розміщуйте кошти на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід» на термін від 3 місяців і більше та гарантовано отримуйте додатково +1% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові Клієнти.
на год-полтора с ежемесячной выплатой, пополнение на первоначальную сумму 18,5 получается
Ставка приемлимая, а пополнение убогое. Пока есть лучшие условия в других банках.
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