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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:14

  v57 написав:скорее к земеле

Так Зємеля стовпова банка. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:16

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:Депозитна акція для фізичних осіб «Від Різдва до Водохреща»
Розміщуйте кошти на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід» на термін від 3 місяців і більше та гарантовано отримуйте додатково +1% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові Клієнти.

на год-полтора с ежемесячной выплатой, пополнение на первоначальную сумму 18,5 получается

Підтягуються до лідера...Фарса.
В Фарса троха кращі умови поповнення...але не є стовповою банкою.

А кредитки еще дают тут, особенно тем кто разместился?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:27

  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:скорее к земеле

Так Зємеля стовпова банка. Ні?


стовпіше не буває :)
пополнение без ограничений, пока что было
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:32

  vollena71 написав:Депозитна акція для фізичних осіб «Від Різдва до Водохреща»
Розміщуйте кошти на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід» на термін від 3 місяців і більше та гарантовано отримуйте додатково +1% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові Клієнти.

на год-полтора с ежемесячной выплатой, пополнение на первоначальную сумму 18,5 получается


Ставка приемлимая, а пополнение убогое. Пока есть лучшие условия в других банках.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:34

  iurii44 написав:Пока есть лучшие условия в других банках.

Огласите весь список, пожалуйста... (С)
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:40

  la9 написав:
  iurii44 написав:Пока есть лучшие условия в других банках.

Огласите весь список, пожалуйста... (С)


Земельный капитал, Универсал банк, Львов для пенсионеров
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:27

Да конечно пополнение сейчас уже не то как раньше. однако к всему прочему сейчас подарунки не хилые дают. А флешки так вообще обалденные прямо :wink:Я сегодня маленький открыл,на пятёрочку. Просто проходил рядом случайно наскрёб сколько по карманам было ,а завтра ещё пойду .Пока подарки не кончились
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:19

  Дядя Дима написав:Да конечно пополнение сейчас уже не то как раньше. однако к всему прочему сейчас подарунки не хилые дают. А флешки так вообще обалденные прямо :wink:Я сегодня маленький открыл,на пятёрочку. Просто проходил рядом случайно наскрёб сколько по карманам было ,а завтра ещё пойду .Пока подарки не кончились

подарки по правилам только один раз за время акции, но, конечно, всегда есть человеческий фактор
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 06:44

  Дядя Дима написав: завтра ещё пойду .Пока подарки не кончились

Подарки уже кончились :D

За весь период действия акции один вкладчик получает один сюрприз, независимо от количества оформленных вкладов (депозитов).
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 07:29

  lubopytnaya написав:
  Дядя Дима написав: завтра ещё пойду .Пока подарки не кончились

Подарки уже кончились :D

За весь период действия акции один вкладчик получает один сюрприз, независимо от количества оформленных вкладов (депозитов).

Лише почалася акція а вже нічого немає? Дивно
tarasum
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