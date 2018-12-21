Комерційний індустріальний Банк

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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на год-полтора с ежемесячной выплатой, пополнение на первоначальную сумму 18,5 получается
Підтягуються до лідера...Фарса. В Фарса троха кращі умови поповнення...але не є стовповою банкою.
А кредитки еще дают тут, особенно тем кто разместился?
Розміщуйте кошти на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід» на термін від 3 місяців і більше та гарантовано отримуйте додатково +1% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові Клієнти.
на год-полтора с ежемесячной выплатой, пополнение на первоначальную сумму 18,5 получается
Ставка приемлимая, а пополнение убогое. Пока есть лучшие условия в других банках.
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Да конечно пополнение сейчас уже не то как раньше. однако к всему прочему сейчас подарунки не хилые дают. А флешки так вообще обалденные прямо Я сегодня маленький открыл,на пятёрочку. Просто проходил рядом случайно наскрёб сколько по карманам было ,а завтра ещё пойду .Пока подарки не кончились
Дядя Дима написав:Да конечно пополнение сейчас уже не то как раньше. однако к всему прочему сейчас подарунки не хилые дают. А флешки так вообще обалденные прямо Я сегодня маленький открыл,на пятёрочку. Просто проходил рядом случайно наскрёб сколько по карманам было ,а завтра ещё пойду .Пока подарки не кончились
подарки по правилам только один раз за время акции, но, конечно, всегда есть человеческий фактор
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