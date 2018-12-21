|
|
|
Комерційний індустріальний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 22 гру, 2018 09:08
tarasum написав: lubopytnaya написав: Дядя Дима написав:
завтра ещё пойду .Пока подарки не кончились
Подарки уже кончились
За весь период действия акции один вкладчик получает один сюрприз, независимо от количества оформленных вкладов (депозитов).
Лише почалася акція а вже нічого немає? Дивно
Та то у Панi Любопытной такi жарти
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|65572
|8131932
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5620
|1333445
|
|
|11167
|1625160
|
Суб 22 гру, 2018 01:49
ol_zy
|