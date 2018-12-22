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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:05

  lubopytnaya написав:
  Дядя Дима написав: завтра ещё пойду .Пока подарки не кончились

Подарки уже кончились :D

За весь период действия акции один вкладчик получает один сюрприз, независимо от количества оформленных вкладов (депозитов).

Вполне вероятно так и есть, однако вчера заходил ещё и дали коробок рафаэлов. Вы не говорите в моём отделении никому про это пожалуйста,а то я ещё хочу разок-другой войти. Хи хи хи :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:08

  tarasum написав:
  lubopytnaya написав:
  Дядя Дима написав: завтра ещё пойду .Пока подарки не кончились

Подарки уже кончились :D

За весь период действия акции один вкладчик получает один сюрприз, независимо от количества оформленных вкладов (депозитов).

Лише почалася акція а вже нічого немає? Дивно
Та то у Панi Любопытной такi жарти :D
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:54

  Дядя Дима написав:вчера заходил ещё и дали коробок рафаэлов.

А что там еще есть в качестве подарков, кроме рафаэлов и флешек? :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:47

Банк закрыл отделение на Оболони (ул.Тимошенко).
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
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