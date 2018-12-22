Комерційний індустріальний Банк

Вполне вероятно так и есть, однако вчера заходил ещё и дали коробок рафаэлов. Вы не говорите в моём отделении никому про это пожалуйста,а то я ещё хочу разок-другой войти. Хи хи хи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 09:05
Вполне вероятно так и есть, однако вчера заходил ещё и дали коробок рафаэлов. Вы не говорите в моём отделении никому про это пожалуйста,а то я ещё хочу разок-другой войти. Хи хи хи
Додано: Суб 22 гру, 2018 09:08
Та то у Панi Любопытной такi жарти
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:54
А что там еще есть в качестве подарков, кроме рафаэлов и флешек?
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:47
Банк закрыл отделение на Оболони (ул.Тимошенко).
Практикующий вкладчик.
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