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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 3.9 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
60%
6
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:05

  lubopytnaya написав:
  Дядя Дима написав: завтра ещё пойду .Пока подарки не кончились

Подарки уже кончились :D

За весь период действия акции один вкладчик получает один сюрприз, независимо от количества оформленных вкладов (депозитов).

Вполне вероятно так и есть, однако вчера заходил ещё и дали коробок рафаэлов. Вы не говорите в моём отделении никому про это пожалуйста,а то я ещё хочу разок-другой войти. Хи хи хи :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:08

  tarasum написав:
  lubopytnaya написав:
  Дядя Дима написав: завтра ещё пойду .Пока подарки не кончились

Подарки уже кончились :D

За весь период действия акции один вкладчик получает один сюрприз, независимо от количества оформленных вкладов (депозитов).

Лише почалася акція а вже нічого немає? Дивно
Та то у Панi Любопытной такi жарти :D
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:54

  Дядя Дима написав:вчера заходил ещё и дали коробок рафаэлов.

А что там еще есть в качестве подарков, кроме рафаэлов и флешек? :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:47

Банк закрыл отделение на Оболони (ул.Тимошенко).
Практикующий вкладчик.
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iurii44
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:23

lubopytnaya 22-го ещё занёс, дали сумку системы "торба".Сейчас тенденция есть такая,отказ от полиэтиленовых кульков так вот киб уже подготовился. Голубого цвета , тряпчаная, логотип банка намалёван белым цветом. Очень длинные ручки ,можно даже через плечо одеть. А по пути домой заскочил в варус и взял пару бутылок шампуня к новому году ну и так ещё кое что ,так домой шёл так уверенно (что дно не порвёт как в пакете ). Есть там в баночке ещё по слухам блокнотики с отрывными листами ,те которые с липучкой по краю. А так больше не знаю (ну не мог я сказать мол пустите в закрома я там своим опытным свинорыльным взглядом осмотрюсь ) :lol:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 07:07

Дядя Дима, походу, самый крутой приз это флешка? :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:18

  lubopytnaya написав:Дядя Дима, походу, самый крутой приз это флешка? :D

А кто его его знает :?: Может быть и так но вполне вероятно если хвонд одним махом внести то может и мр3 плеер или планшет выдадут . :?P.S. А может и велосипед. Я ведь чего такой злой? Это потому что у меня велосипеда нету.(С) (Трое из Простоквашино)
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:29

Re: Комерційний індустріальний Банк

А как у этого банка с интернет-банкингом? Нормально работает? Все операции по инет-платежам можно проводить?
И какой тариф по операциям? Ну, допустим, самая простая - пополнение счета мобильного телефона? Я что-то на страничке банка не встретил этого..
Karrambas
 
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