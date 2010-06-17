Вполне вероятно так и есть, однако вчера заходил ещё и дали коробок рафаэлов. Вы не говорите в моём отделении никому про это пожалуйста,а то я ещё хочу разок-другой войти. Хи хи хи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 09:05
Вполне вероятно так и есть, однако вчера заходил ещё и дали коробок рафаэлов. Вы не говорите в моём отделении никому про это пожалуйста,а то я ещё хочу разок-другой войти. Хи хи хи
Додано: Суб 22 гру, 2018 09:08
Та то у Панi Любопытной такi жарти
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:54
А что там еще есть в качестве подарков, кроме рафаэлов и флешек?
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:47
Банк закрыл отделение на Оболони (ул.Тимошенко).
Практикующий вкладчик.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 22:23
lubopytnaya 22-го ещё занёс, дали сумку системы "торба".Сейчас тенденция есть такая,отказ от полиэтиленовых кульков так вот киб уже подготовился. Голубого цвета , тряпчаная, логотип банка намалёван белым цветом. Очень длинные ручки ,можно даже через плечо одеть. А по пути домой заскочил в варус и взял пару бутылок шампуня к новому году ну и так ещё кое что ,так домой шёл так уверенно (что дно не порвёт как в пакете ). Есть там в баночке ещё по слухам блокнотики с отрывными листами ,те которые с липучкой по краю. А так больше не знаю (ну не мог я сказать мол пустите в закрома я там своим опытным свинорыльным взглядом осмотрюсь )
Додано: Пон 24 гру, 2018 13:18
А кто его его знает Может быть и так но вполне вероятно если хвонд одним махом внести то может и мр3 плеер или планшет выдадут . P.S. А может и велосипед. Я ведь чего такой злой? Это потому что у меня велосипеда нету.(С) (Трое из Простоквашино)
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:29
Re: Комерційний індустріальний Банк
А как у этого банка с интернет-банкингом? Нормально работает? Все операции по инет-платежам можно проводить?
И какой тариф по операциям? Ну, допустим, самая простая - пополнение счета мобильного телефона? Я что-то на страничке банка не встретил этого..
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