Комерційний індустріальний Банк

Додано: Нед 23 гру, 2018 22:23

22-го ещё занёс, дали сумку системы "торба".Сейчас тенденция есть такая,отказ от полиэтиленовых кульков так вот киб уже подготовился. Голубого цвета , тряпчаная, логотип банка намалёван белым цветом. Очень длинные ручки ,можно даже через плечо одеть. А по пути домой заскочил в варус и взял пару бутылок шампуня к новому году ну и так ещё кое что ,так домой шёл так уверенно (что дно не порвёт как в пакете ). Есть там в баночке ещё по слухам блокнотики с отрывными листами ,те которые с липучкой по краю. А так больше не знаю (ну не мог я сказать мол пустите в закрома я там своим опытным свинорыльным взглядом осмотрюсь )