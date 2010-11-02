Комерційний індустріальний Банк

lubopytnaya написав:АКЦИЯ «ВЕЛИКДЕНЬ» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ период проведения акции: с 1 по 26 апреля 2019 года валюта вклада: гривна минимальная сумма вклада: от 5000 грн
При оформлении депозитного продукта «Максимальный доход» на срок от 6 месяцев и более размер процентной ставки увеличивается на 0,5%, 0,75%, 1%, 2,5%, указанные в скретч-карте. Действующие ставки по продукту «Максимальный доход»: 6-12 місяців: 16,0%(е/м), 15,5%(кап), 16,50%(к/с) 12-18 місяців: 17,0%(е/м), 16,5%(кап), 17,50%(к/с)
Другие условия Программы лояльности, действующие в АО «КИБ», при участии участника акции «Великдень», на вклады «Максимальный доход» в национальной валюте на срок от 6 месяцев и более не распространяются. Программы лояльности не плюсуются.
Будем вважати що бонус 0,5%. Тоді маєм максимально 18% в кінці і 17,5% щомісячно. Ці ставки є зараз на ринку...плюс ще і з бонусами від мінфіну.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
clientage написав:а шо у них с ИБ? Судя по инструкции, то ничо так А вот де тарифы на ИБ?
На горячке говорили, что ИБ бесплатный, поэтому тарифов на сайте нет. Но, возможно, какие-либо операции могут быть платными. Какие именно, можно узнать только при личном визите в отделение - там при открытии ИБ оформляется договор о дистанционном обслуживании, к которому могут прилагаться тарифы на отдельные операции.
На этом, мои потуги открыть CIB-онлайн прекратились
Ну, открыт у меня ИБ. Депозитов не видно, не говоря о дистанционном открытии. Текущий счет, на который упадет тело депозита после окончания, тоже не видно. Видна только карта, на которую капают %%. Зачисление на эту карту всего, кроме депо и %%, платное. поэтому переводить с неё смысла нет, %% снимаю в банкомате, как раз молочку на рынке 2 раза купить
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
clientage написав:а шо у них с ИБ? Судя по инструкции, то ничо так А вот де тарифы на ИБ?
На горячке говорили, что ИБ бесплатный, поэтому тарифов на сайте нет. Но, возможно, какие-либо операции могут быть платными. Какие именно, можно узнать только при личном визите в отделение - там при открытии ИБ оформляется договор о дистанционном обслуживании, к которому могут прилагаться тарифы на отдельные операции.
На этом, мои потуги открыть CIB-онлайн прекратились
clientage написав:а шо у них с ИБ? Судя по инструкции, то ничо так А вот де тарифы на ИБ?
На горячке говорили, что ИБ бесплатный, поэтому тарифов на сайте нет. Но, возможно, какие-либо операции могут быть платными. Какие именно, можно узнать только при личном визите в отделение - там при открытии ИБ оформляется договор о дистанционном обслуживании, к которому могут прилагаться тарифы на отдельные операции.
На этом, мои потуги открыть CIB-онлайн прекратились
Ну, открыт у меня ИБ. Депозитов не видно, не говоря о дистанционном открытии. Текущий счет, на который упадет тело депозита после окончания, тоже не видно. Видна только карта, на которую капают %%. Зачисление на эту карту всего, кроме депо и %%, платное. поэтому переводить с неё смысла нет, %% снимаю в банкомате, как раз молочку на рынке 2 раза купить
Понятно А в заманухе так красиво и про депо написано