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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 3.9 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
60%
6
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:01

  lubopytnaya написав:АКЦИЯ «ВЕЛИКДЕНЬ» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
период проведения акции: с 1 по 26 апреля 2019 года
валюта вклада: гривна
минимальная сумма вклада: от 5000 грн

При оформлении депозитного продукта «Максимальный доход» на срок от 6 месяцев и более размер процентной ставки увеличивается на 0,5%, 0,75%, 1%, 2,5%, указанные в скретч-карте.
Действующие ставки по продукту «Максимальный доход»:
6-12 місяців: 16,0%(е/м), 15,5%(кап), 16,50%(к/с)
12-18 місяців: 17,0%(е/м), 16,5%(кап), 17,50%(к/с)

Другие условия Программы лояльности, действующие в АО «КИБ», при участии участника акции «Великдень», на вклады «Максимальный доход» в национальной валюте на срок от 6 месяцев и более не распространяются.
Программы лояльности не плюсуются.

Будем вважати що бонус 0,5%.
Тоді маєм максимально 18% в кінці і 17,5% щомісячно.
Ці ставки є зараз на ринку...плюс ще і з бонусами від мінфіну. :wink:
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:02

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:а шо у них с ИБ?
Судя по инструкции, то ничо так :)
А вот де тарифы на ИБ?

На горячке говорили, что ИБ бесплатный, поэтому тарифов на сайте нет.
Но, возможно, какие-либо операции могут быть платными. Какие именно, можно узнать только при личном визите в отделение - там при открытии ИБ оформляется договор о дистанционном обслуживании, к которому могут прилагаться тарифы на отдельные операции.

На этом, мои потуги открыть CIB-онлайн прекратились :D

Ну, открыт у меня ИБ. Депозитов не видно, не говоря о дистанционном открытии. Текущий счет, на который упадет тело депозита после окончания, тоже не видно. Видна только карта, на которую капают %%. Зачисление на эту карту всего, кроме депо и %%, платное. поэтому переводить с неё смысла нет, %% снимаю в банкомате, как раз молочку на рынке 2 раза купить
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:20

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:а шо у них с ИБ?
Судя по инструкции, то ничо так :)
А вот де тарифы на ИБ?

На горячке говорили, что ИБ бесплатный, поэтому тарифов на сайте нет.
Но, возможно, какие-либо операции могут быть платными. Какие именно, можно узнать только при личном визите в отделение - там при открытии ИБ оформляется договор о дистанционном обслуживании, к которому могут прилагаться тарифы на отдельные операции.

На этом, мои потуги открыть CIB-онлайн прекратились :D

Так шо, мож заглянуть на Физкультуры :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 16:23

  vollena71 написав:
  lubopytnaya написав:
  clientage написав:а шо у них с ИБ?
Судя по инструкции, то ничо так :)
А вот де тарифы на ИБ?

На горячке говорили, что ИБ бесплатный, поэтому тарифов на сайте нет.
Но, возможно, какие-либо операции могут быть платными. Какие именно, можно узнать только при личном визите в отделение - там при открытии ИБ оформляется договор о дистанционном обслуживании, к которому могут прилагаться тарифы на отдельные операции.

На этом, мои потуги открыть CIB-онлайн прекратились :D

Ну, открыт у меня ИБ. Депозитов не видно, не говоря о дистанционном открытии. Текущий счет, на который упадет тело депозита после окончания, тоже не видно. Видна только карта, на которую капают %%. Зачисление на эту карту всего, кроме депо и %%, платное. поэтому переводить с неё смысла нет, %% снимаю в банкомате, как раз молочку на рынке 2 раза купить

Понятно
А в заманухе так красиво и про депо написано :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:26

clientage кто то в данной банке обслуживался?банка хоть нормальная аль днище
gering
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:40

  gering написав: кто то в данной банке обслуживался?банка хоть нормальная аль днище

платежи ходят, депо возвращают без проблем в любой валюте
а так больше ничего примечательного
иб фуфло, карты такое себе, отделений мало...
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:06

  gering написав:кто то в данной банке обслуживался?

Я обслуживаюсь :)

  gering написав:Банка хоть нормальная аль днище

Смотря, для каких целей :wink:

Персонал весьма лоялен к клиентам, всегда идут навстречу.
Ставки по депозитам неплохие.
Программа лояльности: +0,5% грн и +0,3% доллар,евро.
В сентябре заканчиваются депозиты, как в гривне, так и в валюте. Буду переразмещать еще на год.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:24

  deneg net написав:отделений мало...

В Киеве аж пять! :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:55

АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА»
Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%.
Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%.
А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення;
Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Практикующий вкладчик.
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iurii44
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:28

  iurii44 написав:АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА»
Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%.
Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%.
А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення;
Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Акция мягко выражаясь жлобская.
Дядя Дима
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