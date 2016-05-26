Комерційний індустріальний Банк

iurii44 написав:АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%. Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%. А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення; Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Акция мягко выражаясь жлобская.
В Порохбанці краща - 18% на десять років, виплата щомісячно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.