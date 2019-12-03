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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 3.9 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:34

  Дядя Дима написав:
  iurii44 написав:АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА»
Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%.
Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%.
А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення;
Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Акция мягко выражаясь жлобская.

В Порохбанці краща - 18% на десять років, виплата щомісячно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:22

Квесторе_поверніться в порохобанци... шутить изволите!
Marica
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:27

  Marica написав:Квесторе_поверніться в порохобанци... шутить изволите!

Жарти жартами а 18% річних щомісячно винь да полож....і так 10 років вперед.
А якщо гривня буде тверда як криця то це клондайк. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:31

Re: Комерційний індустріальний Банк

  Marica написав:шутить изволите!
А почему Вы так решили? Коллега на полном серьёзе. Хвонд грабування 200т по любому отдаст,а пока суть (суд )да дело то можно кое чего поиметь. Я в принципе тоже бы с удовольствием столбанулся на две пятилетки но 1200 вёрст туда-сюда до ближайшего отделения не осилю даже из за большой любви к %.
Дядя Дима
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  #<1 ... 29303132
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