Комерційний індустріальний Банк

iurii44 написав:АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%. Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%. А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення; Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Акция мягко выражаясь жлобская.
В Порохбанці краща - 18% на десять років, виплата щомісячно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Marica написав:Квесторе_поверніться в порохобанци... шутить изволите!
Жарти жартами а 18% річних щомісячно винь да полож....і так 10 років вперед. А якщо гривня буде тверда як криця то це клондайк.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
А почему Вы так решили? Коллега на полном серьёзе. Хвонд грабування 200т по любому отдаст,а пока суть (суд )да дело то можно кое чего поиметь. Я в принципе тоже бы с удовольствием столбанулся на две пятилетки но 1200 вёрст туда-сюда до ближайшего отделения не осилю даже из за большой любви к %.