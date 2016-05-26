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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 3.9 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:34

  Дядя Дима написав:
  iurii44 написав:АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА»
Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%.
Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%.
А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення;
Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Акция мягко выражаясь жлобская.

В Порохбанці краща - 18% на десять років, виплата щомісячно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:22

Квесторе_поверніться в порохобанци... шутить изволите!
Marica
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:27

  Marica написав:Квесторе_поверніться в порохобанци... шутить изволите!

Жарти жартами а 18% річних щомісячно винь да полож....і так 10 років вперед.
А якщо гривня буде тверда як криця то це клондайк. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:31

Re: Комерційний індустріальний Банк

  Marica написав:шутить изволите!
А почему Вы так решили? Коллега на полном серьёзе. Хвонд грабування 200т по любому отдаст,а пока суть (суд )да дело то можно кое чего поиметь. Я в принципе тоже бы с удовольствием столбанулся на две пятилетки но 1200 вёрст туда-сюда до ближайшего отделения не осилю даже из за большой любви к %.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 05:50

  iurii44 написав:АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА»
Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%.
Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%.
А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення;
Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.

Да уж. Могли хотя бы пенсионерам +0,5% оставить из условий программы лояльности.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 05:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Marica написав:Квесторе_поверніться в порохобанци... шутить изволите!

Жарти жартами а 18% річних щомісячно винь да полож....і так 10 років вперед.
А якщо гривня буде тверда як криця то це клондайк. :)

Да вы оптимист! Если во всех банках ставки попадают, то не проживут петины 18% все 10 лет.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 19:07

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Marica написав:Квесторе_поверніться в порохобанци... шутить изволите!

Жарти жартами а 18% річних щомісячно винь да полож....і так 10 років вперед.
А якщо гривня буде тверда як криця то це клондайк. :)

Да вы оптимист! Если во всех банках ставки попадают, то не проживут петины 18% все 10 лет.

Принаймні 5 років мають прожити. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 00:41

Re: Комерційний індустріальний Банк

Очень даже интересная акция.18% годовых с ежемесячной выплатой. Что,много сейчас таких предложений? Реально вы зажрались,господа.
Всем,кто "удачно" застолбился в Глобусе,мой пламенный привет.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:09

  потерпевший написав:Очень даже интересная акция.18% годовых с ежемесячной выплатой. Что,много сейчас таких предложений? Реально вы зажрались,господа.
Всем,кто "удачно" застолбился в Глобусе,мой пламенный привет.

и неудачно тоже :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:30

Re: Комерційний індустріальний Банк

  потерпевший написав:акция.18% годовых с ежемесячной выплатой.

Тут аХція діє?
До якої дати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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