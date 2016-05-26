Комерційний індустріальний Банк

iurii44 написав:АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%. Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%. А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення; Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Акция мягко выражаясь жлобская.
В Порохбанці краща - 18% на десять років, виплата щомісячно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Marica написав:Квесторе_поверніться в порохобанци... шутить изволите!
Жарти жартами а 18% річних щомісячно винь да полож....і так 10 років вперед. А якщо гривня буде тверда як криця то це клондайк.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
А почему Вы так решили? Коллега на полном серьёзе. Хвонд грабування 200т по любому отдаст,а пока суть (суд )да дело то можно кое чего поиметь. Я в принципе тоже бы с удовольствием столбанулся на две пятилетки но 1200 вёрст туда-сюда до ближайшего отделения не осилю даже из за большой любви к %.
iurii44 написав:АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%. Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%. А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення; Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Да уж. Могли хотя бы пенсионерам +0,5% оставить из условий программы лояльности.
Marica написав:Квесторе_поверніться в порохобанци... шутить изволите!
Жарти жартами а 18% річних щомісячно винь да полож....і так 10 років вперед. А якщо гривня буде тверда як криця то це клондайк.
Да вы оптимист! Если во всех банках ставки попадают, то не проживут петины 18% все 10 лет.
Принаймні 5 років мають прожити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
потерпевший написав:Очень даже интересная акция.18% годовых с ежемесячной выплатой. Что,много сейчас таких предложений? Реально вы зажрались,господа. Всем,кто "удачно" застолбился в Глобусе,мой пламенный привет.
потерпевший написав:акция.18% годовых с ежемесячной выплатой.
Тут аХція діє? До якої дати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.