Комерційний індустріальний Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 11:25
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Додано: Сер 08 січ, 2020 16:15
Как у вас получается 18%? Это вы просто округлили? Максимальная голая ставка 17,25% (12-18 мес.) и гарантированный минимальный бонус по скретч-карте 0,5%, т.е. в сумме 17,75%. На фоне большинства банков тоже не плохо, но вроде были предложения и получше, если еще не отменили после Нового года. А больше 17,75%, если только повезет вытянуть больше +0,5%. Или есть какие-то дополнительные %%, чтоб получилось 18% в КИБ?
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:12
candidat
вытянул 0,75%. Лучше-это где? А-банк,Земеля и Форвард.Больше ничего с ежемесячной выплатой,с пополнением и ставкой от 17,5 в упор не вижу. Отстой в кредит-днепр и мисто не рассматриваю.
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:14
Очень зря,все что до Фонда можно открывать и на свободные получать бОльший %
никому не верю
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