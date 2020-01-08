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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 3.9 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 11:12

Квесторе_поверніться до конца января
Marica
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 11:25

  Marica написав:Квесторе_поверніться до конца января

Халь шо банка втікла зі Львова.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31220
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:15

  потерпевший написав:Очень даже интересная акция.18% годовых с ежемесячной выплатой. Что,много сейчас таких предложений? Реально вы зажрались,господа.
Всем,кто "удачно" застолбился в Глобусе,мой пламенный привет.

Как у вас получается 18%? Это вы просто округлили? Максимальная голая ставка 17,25% (12-18 мес.) и гарантированный минимальный бонус по скретч-карте 0,5%, т.е. в сумме 17,75%. На фоне большинства банков тоже не плохо, но вроде были предложения и получше, если еще не отменили после Нового года. А больше 17,75%, если только повезет вытянуть больше +0,5%. Или есть какие-то дополнительные %%, чтоб получилось 18% в КИБ?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:12

candidat
вытянул 0,75%. Лучше-это где? А-банк,Земеля и Форвард.Больше ничего с ежемесячной выплатой,с пополнением и ставкой от 17,5 в упор не вижу. Отстой в кредит-днепр и мисто не рассматриваю.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:14

  потерпевший написав:candidat
вытянул 0,75%. Лучше-это где? А-банк,Земеля и Форвард.Больше ничего с ежемесячной выплатой,с пополнением и ставкой от 17,5 в упор не вижу. Отстой в кредит-днепр и мисто не рассматриваю.

Очень зря,все что до Фонда можно открывать и на свободные получать бОльший %
никому не верю
sens
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  #<1 ... 30313233
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