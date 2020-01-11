|
|
|
Комерційний індустріальний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 11:12
Квесторе_поверніться до конца января
-
Marica
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 06.08.16
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 11:25
Marica написав:Квесторе_поверніться
до конца января
Халь шо банка втікла зі Львова.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31307
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1576 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:15
потерпевший написав:
Очень даже интересная акция.18% годовых с ежемесячной выплатой. Что,много сейчас таких предложений? Реально вы зажрались,господа.
Всем,кто "удачно" застолбился в Глобусе,мой пламенный привет.
Как у вас получается 18%? Это вы просто округлили? Максимальная голая ставка 17,25% (12-18 мес.) и гарантированный минимальный бонус по скретч-карте 0,5%, т.е. в сумме 17,75%. На фоне большинства банков тоже не плохо, но вроде были предложения и получше, если еще не отменили после Нового года. А больше 17,75%, если только повезет вытянуть больше +0,5%. Или есть какие-то дополнительные %%, чтоб получилось 18% в КИБ?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 615
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:12
candidat
вытянул 0,75%. Лучше-это где? А-банк,Земеля и Форвард.Больше ничего с ежемесячной выплатой,с пополнением и ставкой от 17,5 в упор не вижу. Отстой в кредит-днепр и мисто не рассматриваю.
-
потерпевший
-
-
- Повідомлень: 417
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:14
потерпевший написав:candidat
вытянул 0,75%. Лучше-это где? А-банк,Земеля и Форвард.Больше ничего с ежемесячной выплатой,с пополнением и ставкой от 17,5 в упор не вижу. Отстой в кредит-днепр и мисто не рассматриваю.
Очень зря,все что до Фонда можно открывать и на свободные получать бОльший %
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11801
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 09:55
Квесторе_поверніться написав: потерпевший написав:
акция.18% годовых с ежемесячной выплатой.
Тут аХція діє?
До якої дати?
пополнение на 100% от всей первоначальной суммы вклада
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11801
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:48
sens написав: Квесторе_поверніться написав: потерпевший написав:
акция.18% годовых с ежемесячной выплатой.
Тут аХція діє?
До якої дати?
пополнение на 100% от всей первоначальной суммы вклада
ну це не класичний стовп
-
stargazer
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 січ, 2020 18:24
А можно ли под гривневый депо открыть некарточный счет 2620?
Сам я и так клиент, думаю завести родственника по доверенности. Вот только по доверенности пластик вряд ли выдадут, а счет - вполне...
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1569
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|714
|99859
|
|
|37030
|4547408
|
Суб 11 січ, 2020 18:32
sens
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16983
|2410980
|
|