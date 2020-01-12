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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 11:25
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Додано: Сер 08 січ, 2020 16:15
Как у вас получается 18%? Это вы просто округлили? Максимальная голая ставка 17,25% (12-18 мес.) и гарантированный минимальный бонус по скретч-карте 0,5%, т.е. в сумме 17,75%. На фоне большинства банков тоже не плохо, но вроде были предложения и получше, если еще не отменили после Нового года. А больше 17,75%, если только повезет вытянуть больше +0,5%. Или есть какие-то дополнительные %%, чтоб получилось 18% в КИБ?
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:12
candidat
вытянул 0,75%. Лучше-это где? А-банк,Земеля и Форвард.Больше ничего с ежемесячной выплатой,с пополнением и ставкой от 17,5 в упор не вижу. Отстой в кредит-днепр и мисто не рассматриваю.
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:14
Очень зря,все что до Фонда можно открывать и на свободные получать бОльший %
никому не верю
Додано: Чет 09 січ, 2020 09:55
пополнение на 100% от всей первоначальной суммы вклада
никому не верю
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:48
Додано: Суб 11 січ, 2020 18:24
А можно ли под гривневый депо открыть некарточный счет 2620?
Сам я и так клиент, думаю завести родственника по доверенности. Вот только по доверенности пластик вряд ли выдадут, а счет - вполне...
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:23
Панове, планирую тут застолбиться на год-полтора на 50К.
Как вообще банка? кто влалелец, какой фин результат?
Как грамотно зайти в банку? интересует только депо и снятие процентов с карты ежемес.
Додано: Нед 12 січ, 2020 21:24
Re: Комерційний індустріальний Банк
Зайти только ножками......ИБ депозит не открывает. Заход безнала-с комиссией.То есть пополнять вклад.....тоже ногами. Из плюсов-карта под депозит.% в любых банкоматах бесплатно. Из минусов-карта именная,и ждать около 10 рабочих дней.
Банк технологически отсталый и интересен только своими ставками.
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