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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:18
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greenozon
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:52
Дядя Дима написав: iurii44 написав:
АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА»
Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%.
Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%.
А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення;
Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Акция мягко выражаясь жлобская.
ну если открыть на 100К, то можно потом пополниться до "фонда" как раз.
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Andey
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:58
Andey написав:
ну если открыть на 100К, то можно потом пополниться до "фонда" как раз
А если открыть на 200К, то можно и не пополнять.
Акция не очень интересна для "застолбить". 100К, ИМХО, для столба уже слишком много.
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ingtrans
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Пон 13 січ, 2020 14:35
gav
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