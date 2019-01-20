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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 3.9 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:18

Re: Комерційний індустріальний Банк

  Andey написав:Как вообще банка? кто влалелец,


https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 190101.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:52

  Дядя Дима написав:
  iurii44 написав:АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА»
Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%.
Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%.
А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення;
Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Акция мягко выражаясь жлобская.

ну если открыть на 100К, то можно потом пополниться до "фонда" как раз.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:58

Re: Комерційний індустріальний Банк

  Andey написав:ну если открыть на 100К, то можно потом пополниться до "фонда" как раз

А если открыть на 200К, то можно и не пополнять. :) Акция не очень интересна для "застолбить". 100К, ИМХО, для столба уже слишком много.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:49

  Andey написав:Как грамотно зайти в банку? интересует только депо и снятие процентов с карты ежемес.

Там сейчас акция до 31 января в честь 26-летия банка, по лотерее можно дополнительные бонусы вытащить до +2,6% годовых.
"Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/евро"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 02:31

Нусс,поздравляю всех кто долго собирался вложиться в эту баночку. Кто не успел, тот опоздал :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 02:48

Дядя Дима
а шо приключилось?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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