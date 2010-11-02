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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:18
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greenozon
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:52
Дядя Дима написав: iurii44 написав:
АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА»
Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%.
Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%.
А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення;
Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Акция мягко выражаясь жлобская.
ну если открыть на 100К, то можно потом пополниться до "фонда" как раз.
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Andey
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:58
Andey написав:
ну если открыть на 100К, то можно потом пополниться до "фонда" как раз
А если открыть на 200К, то можно и не пополнять.
Акция не очень интересна для "застолбить". 100К, ИМХО, для столба уже слишком много.
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ingtrans
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:49
Andey написав:
Как грамотно зайти в банку? интересует только депо и снятие процентов с карты ежемес.
Там сейчас акция до 31 января в честь 26-летия банка, по лотерее можно дополнительные бонусы вытащить до +2,6% годовых.
"Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/евро"
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 18 січ, 2020 02:31
Нусс,поздравляю всех кто долго собирался вложиться в эту баночку. Кто не успел, тот опоздал
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Дядя Дима
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Додано: Суб 18 січ, 2020 02:48
Дядя Дима
а шо приключилось?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Суб 18 січ, 2020 03:41
uaprofi написав:
а шо приключилось?
Беда приключилась: банк понизил процентные ставки, т.к. НБУ снизил учетную ставку.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 18 січ, 2020 03:54
lubopytnaya написав: uaprofi написав:
а шо приключилось?
Беда приключилась: банк понизил процентные ставки, т.к. НБУ снизил учетную ставку.
на сколько снизил?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Суб 18 січ, 2020 04:08
uaprofi написав: lubopytnaya написав:
Беда приключилась: банк понизил процентные ставки, т.к. НБУ снизил учетную ставку.
на сколько снизил?
НБУ снизил до 13,5%
Банк снизил на 1%.
Максимальная ставка была 17,5% + акция до конца января
Теперь максимальная 16,5% (на год с выплатой процентов в конце срока) + акция до конца января
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 18 січ, 2020 04:09
хорошо, что успел застолбиться до лета 2021. (вытащил акционных +0,5%)
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Andey
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