Комерційний індустріальний Банк

В смысле застолбиться?
Там пополнение только лишь на сумму первоначального вклада.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 04:12
В смысле застолбиться?
Там пополнение только лишь на сумму первоначального вклада.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 18 січ, 2020 07:35
Клиент после Глобуса ищет свои грабли
никому не верю
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