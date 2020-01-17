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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 04:12
Andey написав:
хорошо, что успел застолбиться до лета 2021. (вытащил акционных +0,5%)
В смысле застолбиться?
Там пополнение только лишь на сумму первоначального вклада.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 18 січ, 2020 07:35
lubopytnaya написав: Andey написав:
хорошо, что успел застолбиться до лета 2021. (вытащил акционных +0,5%)
В смысле застолбиться?
Там пополнение только лишь на сумму первоначального вклада.
Клиент после Глобуса ищет свои грабли
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 18 січ, 2020 13:52
Andey написав: Дядя Дима написав: iurii44 написав:
АКЦИЯ «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА»
Размер гарантированного бонуса указан в скретч-карте. Возможны размеры увеличения процентной ставки: + 0,5%, + 0,75%, + 1% или + 2,6% годовых в гривне/долл.США/ евро. Подавляющее большинство вытянет + 0,5%.
Депозитний вклад «Максимальний дохід»: базовая ставка 12-18 місяців 17,25%.
А вот и ложка дегтя - з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму внесення;
Последнее делает эту акцию не интересной для вкладчиков.
Акция мягко выражаясь жлобская.
ну если открыть на 100К, то можно потом пополниться до "фонда" как раз.
как я уже писал столбы разные бывают)
ставки падали и отчаяные времена требовали отчаянных действий. как-то так
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Andey
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