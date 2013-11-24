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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 04:12
Andey написав:
хорошо, что успел застолбиться до лета 2021. (вытащил акционных +0,5%)
В смысле застолбиться?
Там пополнение только лишь на сумму первоначального вклада.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 18 січ, 2020 07:35
lubopytnaya написав: Andey написав:
хорошо, что успел застолбиться до лета 2021. (вытащил акционных +0,5%)
В смысле застолбиться?
Там пополнение только лишь на сумму первоначального вклада.
Клиент после Глобуса ищет свои грабли
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 18 січ, 2020 15:11
Andey написав:
хорошо, что успел застолбиться до лета 2021. (вытащил акционных +0,5%)
При мне все (и я в их числе) тоже только 0,5 вытаскивали...
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darmet
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:32
может теперь после снижение ставок будем вытаскивать по +1%?
ведь как понимаю всё что было по 0.5% уже повытаскивали?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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