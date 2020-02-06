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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 3.9 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 04:12

  Andey написав:хорошо, что успел застолбиться до лета 2021. (вытащил акционных +0,5%)

В смысле застолбиться?
Там пополнение только лишь на сумму первоначального вклада.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 07:35

  lubopytnaya написав:
  Andey написав:хорошо, что успел застолбиться до лета 2021. (вытащил акционных +0,5%)

В смысле застолбиться?
Там пополнение только лишь на сумму первоначального вклада.

Клиент после Глобуса ищет свои грабли
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:11

  Andey написав:хорошо, что успел застолбиться до лета 2021. (вытащил акционных +0,5%)

При мне все (и я в их числе) тоже только 0,5 вытаскивали...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:32

может теперь после снижение ставок будем вытаскивать по +1%?
ведь как понимаю всё что было по 0.5% уже повытаскивали?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:23

Re: Комерційний індустріальний Банк

Навіть Мінфін уже огляд зробив, де звітує, що ця банка підняла ставки по валютних депозитах, здається спочатку 16-го, а згодом ще й 27-го. Та чи надовго?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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