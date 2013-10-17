В смысле застолбиться?
Там пополнение только лишь на сумму первоначального вклада.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 04:12
В смысле застолбиться?
Там пополнение только лишь на сумму первоначального вклада.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 18 січ, 2020 07:35
Клиент после Глобуса ищет свои грабли
никому не верю
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:11
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:32
может теперь после снижение ставок будем вытаскивать по +1%?
ведь как понимаю всё что было по 0.5% уже повытаскивали?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:23
Re: Комерційний індустріальний Банк
Навіть Мінфін уже огляд зробив, де звітує, що ця банка підняла ставки по валютних депозитах, здається спочатку 16-го, а згодом ще й 27-го. Та чи надовго?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:22
Re: Комерційний індустріальний Банк
Той огляд якось шаблонно ниписано, нічого цікавого як для мене...
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:42
Re: Комерційний індустріальний Банк
приглашаю поддержать банк в номинации
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:09
Re: Комерційний індустріальний Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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