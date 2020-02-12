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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:28

Квесторе_поверніться
Невже центровєє Гонтаревої?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:33

  ukrprom2014 написав:Квесторе_поверніться
Невже центровєє Гонтаревої?

Перестаньте, відомість лише в вузьких банківських колах.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:45

Re: Комерційний індустріальний Банк

  ukrprom2014 написав:Невже центровєє Гонтаревої?

? дайте зум-ін будь ласка
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