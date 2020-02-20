Квесторе_поверніться
Невже центровєє Гонтаревої?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:28
Квесторе_поверніться
Невже центровєє Гонтаревої?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:33
Перестаньте, відомість лише в вузьких банківських колах.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:45
Re: Комерційний індустріальний Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:16
Ну зміну ставок від 11/02 ніхто не вважає цікавою, то й нехай, але ж 4% по долару й 3.5% по євро ще й нічого, тим більше за квитанції про зняття ще 0.3% доливають.
А 17/02 оновився додаток у Слоненяті. Брешуть, що доступ і до депо стали давати. Є тут кому перевірити, може таки правда?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:05
Таки правда.
Депозиты видны. Кнопка пополнить есть. Кнопка Оформить есть. Пополнить и оформить вижу возможность с карточного счета, но не видно текущих счетов оформленных под выплату тела депо.
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:15
Дякую за перевірку. Підкажіть, як його оформити і скільки він тут коштує, хоча б інформаційний?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:04
Бесплатно. Точно не помню, вроде бы в отделении оформляется договор на ИБ. Проверю доки, напишу.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 02:06
О,на фоне всех "покращень" хоть 1 сдвиг в лучшую сторону . Теперь только найти путь нужно нормальный для пополнения (что бы случайно комисом не обложили).
|