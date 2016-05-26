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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:28

Квесторе_поверніться
Невже центровєє Гонтаревої?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:33

  ukrprom2014 написав:Квесторе_поверніться
Невже центровєє Гонтаревої?

Перестаньте, відомість лише в вузьких банківських колах.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:45

Re: Комерційний індустріальний Банк

  ukrprom2014 написав:Невже центровєє Гонтаревої?

? дайте зум-ін будь ласка
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:16

  ukrprom2014 написав:
  kreuz написав:Мінфін уже огляд зробив,

Той огляд якось шаблонно ниписано, нічого цікавого як для мене...

Ну зміну ставок від 11/02 ніхто не вважає цікавою, то й нехай, але ж 4% по долару й 3.5% по євро ще й нічого, тим більше за квитанції про зняття ще 0.3% доливають.

А 17/02 оновився додаток у Слоненяті. Брешуть, що доступ і до депо стали давати. Є тут кому перевірити, може таки правда?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:05

  kreuz написав:А 17/02 оновився додаток у Слоненяті. Брешуть, що доступ і до депо стали давати. Є тут кому перевірити, може таки правда?

Таки правда.
Депозиты видны. Кнопка пополнить есть. Кнопка Оформить есть. Пополнить и оформить вижу возможность с карточного счета, но не видно текущих счетов оформленных под выплату тела депо.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:15

  vollena71 написав:
  kreuz написав:А 17/02 оновився додаток у Слоненяті. Брешуть, що доступ і до депо стали давати. Є тут кому перевірити, може таки правда?

Таки правда.
Депозиты видны. Кнопка пополнить есть. Кнопка Оформить есть. Пополнить и оформить вижу возможность с карточного счета, но не видно текущих счетов оформленных под выплату тела депо.

Дякую за перевірку. Підкажіть, як його оформити і скільки він тут коштує, хоча б інформаційний?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:04

  kreuz написав:Дякую за перевірку. Підкажіть, як його оформити і скільки він тут коштує, хоча б інформаційний?

Бесплатно. Точно не помню, вроде бы в отделении оформляется договор на ИБ. Проверю доки, напишу.
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 02:06

О,на фоне всех "покращень" хоть 1 сдвиг в лучшую сторону . Теперь только найти путь нужно нормальный для пополнения (что бы случайно комисом не обложили).
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:38

  kreuz написав:
  vollena71 написав:
  kreuz написав:А 17/02 оновився додаток у Слоненяті. Брешуть, що доступ і до депо стали давати. Є тут кому перевірити, може таки правда?

Таки правда.
Депозиты видны. Кнопка пополнить есть. Кнопка Оформить есть. Пополнить и оформить вижу возможность с карточного счета, но не видно текущих счетов оформленных под выплату тела депо.

Дякую за перевірку. Підкажіть, як його оформити і скільки він тут коштує, хоча б інформаційний?

Тут расписан порядок подключения. Нужно иметь карточный(текущий) счет, заключить договор на дистанционное обслуживание и потом зарегистрироваться в ИБ
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vollena71
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