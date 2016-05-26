Комерційний індустріальний Банк

Перестаньте, відомість лише в вузьких банківських колах.
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Той огляд якось шаблонно ниписано, нічого цікавого як для мене...
Ну зміну ставок від 11/02 ніхто не вважає цікавою, то й нехай, але ж 4% по долару й 3.5% по євро ще й нічого, тим більше за квитанції про зняття ще 0.3% доливають.
А 17/02 оновився додаток у Слоненяті. Брешуть, що доступ і до депо стали давати. Є тут кому перевірити, може таки правда?
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kreuz написав:А 17/02 оновився додаток у Слоненяті. Брешуть, що доступ і до депо стали давати. Є тут кому перевірити, може таки правда?
Таки правда. Депозиты видны. Кнопка пополнить есть. Кнопка Оформить есть. Пополнить и оформить вижу возможность с карточного счета, но не видно текущих счетов оформленных под выплату тела депо.
Дякую за перевірку. Підкажіть, як його оформити і скільки він тут коштує, хоча б інформаційний?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...