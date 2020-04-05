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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:33
Re: Комерційний індустріальний Банк
У відділенні також кажуть, що саме номер картки потрібний...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:08
Re: Комерційний індустріальний Банк
добавили в приложуху открытие депозитов,
вроде даже +1% в грн за онлайн
но надо аккуратно с пополняхами, на вход кое-где есть комис: кажется, на карту нет, а на счет есть (или наоборот)
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