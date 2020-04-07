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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:33

Re: Комерційний індустріальний Банк

У відділенні також кажуть, що саме номер картки потрібний...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:08

Re: Комерційний індустріальний Банк

добавили в приложуху открытие депозитов,
вроде даже +1% в грн за онлайн

но надо аккуратно с пополняхами, на вход кое-где есть комис: кажется, на карту нет, а на счет есть (или наоборот)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:21

cohan Хе,проходил мимо отделения и мне манагерка на этот вопрос с ходу ответ дала "у нас комис на любой вход"
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:35

  Дядя Дима написав:cohan Хе,проходил мимо отделения и мне манагерка на этот вопрос с ходу ответ дала "у нас комис на любой вход"


А как же п.2.1 тарифов "на послуги CIB-Online з 08.04.2019р."
https://cib.com.ua/sites/cib/var/public/upload/files/CIB_ONLINE_taryfy_08_04_2019.pdf

2.1.ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ:
Безготівковим шляхом через систему CIB-Online Безкоштовно
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:19

Re: Комерційний індустріальний Банк

на карту платно,
а вот на счет может таки и бесплатно ,надо проверять
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:56

Господа!
Кто юзает ИБ КИБа? Там реализована функция пополнения карты/счета?
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:56

  AlexTk написав:Господа!
Кто юзает ИБ КИБа? Там реализована функция пополнения карты/счета?


да, друг с друга и с карты другого банка
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:47

  Дядя Дима написав:cohan Хе,проходил мимо отделения и мне манагерка на этот вопрос с ходу ответ дала "у нас комис на любой вход"

А мне менагерка сказала, что если депо пополняю через ИБ, а деньги на карту, с которой пополняю, зашли безналом, то снимать тело депо через кассу будет с комиссией!
- Почему?
- Потому что деньги зашли безналом! :D

Второй менагер в другой раз вообще завис от моего вопроса.
Короче, нужны практики!
la9
 
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