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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:50

  uaprofi написав:господа - вот глянул в УБКІ - и вижу что у меня типа есть тут кредитная карта с КЛ - 0 грн.
хотя есть только депозитные карты...
эта ситуация нормально? или?
понятное дело что за кредиткой не обращался ..

Хрень сервисы finance.ua

Мне вот западло платить УБКИ, никаких просрочек никогда не было по кредитам, вот финанс.юа пишет мне что у меня возможно были просрочки.

Хрень сервисы finance.ua

П.с. видимо сейчас поменяли алгоритм либо текст, мол сейчас могут повысить лимит - но все равное это хрень!

Сегодня наконец то получил кредитку форвард-банка. Только с 0 лимитом - а запрашивал только 10тыс... с доходом в +75тыс???
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:33

  uaprofi написав:господа - вот глянул в УБКІ - и вижу что у меня типа есть тут кредитная карта с КЛ - 0 грн.
хотя есть только депозитные карты...
эта ситуация нормально? или?
понятное дело что за кредиткой не обращался ..


не, ненормально, а не могла кредитка быть инициативой менеджера?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:46

  vpchelko написав:Сегодня наконец то получил кредитку форвард-банка. Только с 0 лимитом - а запрашивал только 10тыс... с доходом в +75тыс???


пользуйтесь и через 3 мес подавайте заявку на повышение,
кстати Форвард у меня первый, кто мониторит кредитный рейтинг каждый месяц,
хотя пользуюсь еще 2-3мя
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:20

Re: Комерційний індустріальний Банк

  cohan написав:кстати Форвард у меня первый, кто мониторит кредитный рейтинг каждый месяц,
хотя пользуюсь еще 2-3мя

Одно время monbank мониторил, но бросил летом прошлого года, А-Банк мониторил, но я от лимита отказался, теперь не мониторит.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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