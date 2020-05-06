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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:08

Снизились ставки в гривне https://cib.com.ua/sites/cib/var/public/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%2005%2005%202020(3).pdf
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:35

  lloydbanksua написав:Снизились ставки в гривне https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 5%202020(3).pdf

Ставки дотатньо високі...в гривні.
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Повідомлень: 33424
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