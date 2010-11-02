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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:08
Снизились ставки в гривне https://cib.com.ua/sites/cib/var/public/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%2005%2005%202020(3).pdf
Додано: Чет 07 тра, 2020 19:35
Ставки дотатньо високі...в гривні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:27
Квесторе_поверніться одни из самых высоких на рынке, буквально пару банков предлагают чуть лучшие условия.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:13
Да, спасибо за наводку
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:49
Re: Комерційний індустріальний Банк
чуток понизили ставки
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:46
Трясця, -0.5% по валютних, цей чуток зменшує прибутковість на 10%...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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