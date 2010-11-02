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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:21

  Квесторе_поверніться написав:
  lloydbanksua написав:Да, только 13% есть и у других банков.

Кажіть де?

На 12 м. - Универсал/моно, Форвард, Мегабанк, Альянс, КредитДнепр, Кристал, Сич. На 3 месяца - Конкорд, Альфа, Аккорд.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:10

Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:14

  vollena71 написав:Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых

Да. И, похоже, теперь выдают чипованные карты к депо.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:06

  lloydbanksua написав:
  vollena71 написав:Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых

Да. И, похоже, теперь выдают чипованные карты к депо.

Та ще й миттєві.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:05

  vollena71 написав:Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых

Будет 8% с 01.07
никому не верю
sens
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