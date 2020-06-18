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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:21
Квесторе_поверніться написав: lloydbanksua написав:
Да, только 13% есть и у других банков.
Кажіть де?
На 12 м. - Универсал/моно, Форвард, Мегабанк, Альянс, КредитДнепр, Кристал, Сич. На 3 месяца - Конкорд, Альфа, Аккорд.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:10
Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:14
vollena71 написав:
Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых
Да. И, похоже, теперь выдают чипованные карты к депо.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 09:06
lloydbanksua написав: vollena71 написав:
Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых
Да. И, похоже, теперь выдают чипованные карты к депо.
Та ще й миттєві.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:05
vollena71 написав:
Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых
Будет 8% с 01.07
никому не верю
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:22
Сегодня обнаружил,что похоже закрутили пополнение. Смог пополнить тот который до конца декабря,а те что до июля 21-го (18,5 ,18,25 И 18%) не пущает. Безобразие! Придётся выносить по мере окончания.
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