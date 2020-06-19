|
|
|
Комерційний індустріальний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:21
Квесторе_поверніться написав: lloydbanksua написав:
Да, только 13% есть и у других банков.
Кажіть де?
На 12 м. - Универсал/моно, Форвард, Мегабанк, Альянс, КредитДнепр, Кристал, Сич. На 3 месяца - Конкорд, Альфа, Аккорд.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:10
Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2512
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:14
vollena71 написав:
Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых
Да. И, похоже, теперь выдают чипованные карты к депо.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:06
lloydbanksua написав: vollena71 написав:
Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых
Да. И, похоже, теперь выдают чипованные карты к депо.
Та ще й миттєві.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2458
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:05
vollena71 написав:
Только сейчас заметила, что с 1.04 на остаток по карте к депозиту начисляется 10℅ годовых
Будет 8% с 01.07
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12124
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:22
Сегодня обнаружил,что похоже закрутили пополнение. Смог пополнить тот который до конца декабря,а те что до июля 21-го (18,5 ,18,25 И 18%) не пущает. Безобразие! Придётся выносить по мере окончания.
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 643
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:56
Дядя Дима написав:
Сегодня обнаружил,что похоже закрутили пополнение. Смог пополнить тот который до конца декабря,а те что до июля 21-го (18,5 ,18,25 И 18%) не пущает. Безобразие! Придётся выносить по мере окончания.
Может исчерпали лимит вклада?
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12124
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:35
Дядя Дима написав: uaprofi написав:
господа - вот глянул в УБКІ - и вижу что у меня типа есть тут кредитная карта с КЛ - 0 грн.
хотя есть только депозитные карты...
эта ситуация нормально? или?
понятное дело что за кредиткой не обращался ..
Аналогичная ситуация. Подсвечена в истории красным . Манагерка морду кирпичём вытягивает и доказывает,что не может такого быть. Надеюсь когда нибудь удастся распечатать страницу и пойти ткнуть её. Кстати они ещё и комис списывали за РКО (хитро её в овер загоняя) Обнаружил естественно задним числом только когда кабинет появился .Тоже ответа не добился,подогретая линия отправляет в отделение ,а эта плечами пожимает.
А чем закончилась эта история?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 434
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:53
ramaz пока ни чем . Попасть в отделение сейчас не могу. Спросил у uaprofi как у него сложилось и поделился кое какими соображениями на этот счёт, так ответа нету (собственно и письмо в статусе "не прочитано"висело долго)теперь видать просто удалено.
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 643
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 20 чер, 2020 00:13
sens написав: Дядя Дима написав:
Сегодня обнаружил,что похоже закрутили пополнение. Смог пополнить тот который до конца декабря,а те что до июля 21-го (18,5 ,18,25 И 18%) не пущает. Безобразие! Придётся выносить по мере окончания.
Может исчерпали лимит вклада?
Исключено,6-7 столбов вообще ещё "не целованные" остались. А ту пятёрочку которую приняло ,то на тот который с прошлого месяца "недопополненый " оставался. ЗЫ. так они ещё и лояльность убрали на переоткрывание.
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 643
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6954
|1594959
|
|
|41218
|4992602
|
|
|86934
|10197713
|
|