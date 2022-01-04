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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 01:50

  хуторянка написав:совпадение? :mrgreen:
после вступления в киб "внезапно" начались КИБер атаки от финконтор-
кол-во предложений перевалило за десяток.
задолбалась блокировать

Может и не может :D у меня на той симке где киба живёт семь лет( тьфу тьфу тьфу) в этом плане тихо :roll:
Митяйка
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:22

  Митяйка написав:
  хуторянка написав:совпадение? :mrgreen:
после вступления в киб "внезапно" начались КИБер атаки от финконтор-
кол-во предложений перевалило за десяток.
задолбалась блокировать

Может и не может :D у меня на той симке где киба живёт семь лет( тьфу тьфу тьфу) в этом плане тихо :roll:

записан в бесперспективные (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 09:55

По акции "Зимовий хіт" реально вытащить скретч-карту больше, чем +0,5%? Кому-то уже повезло вытащить хотя бы +0,75% и +1%?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 10:58

  candidat написав:По акции "Зимовий хіт" реально вытащить скретч-карту больше, чем +0,5%? Кому-то уже повезло вытащить хотя бы +0,75% и +1%?

я в прошлом году вытягивал 0,75 по доллару
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 11:03

Подскажите когда выплата процентов по депозитам? В первый рабочий день месяца?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 13:13

логан1919
говорили что да.
уже поступили
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:15

  candidat написав:По акции "Зимовий хіт" реально вытащить скретч-карту больше, чем +0,5%? Кому-то уже повезло вытащить хотя бы +0,75% и +1%?

Да, реально, +0,75% в декабре прошлого года по евро.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:18

Re: Комерційний індустріальний Банк

А як банк поводив себе з клієнтами в кризові ситуації?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:19

  V2 написав:А як банк поводив себе з клієнтами в кризові ситуації?

вроде неплохо, но больше фонда зась
вообще они по кризису расширились - стратегия "открываться в освободишихся от других банков отделениях", интервью было,
и в целом пытаются держаться на уровне: в ИБ есть валютообмен например, да и само приложение ( у того же УкрКапа нет)

но схема удаленно бесплатно зайти и выйти кроме как с кредиткой - нету
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:32

Re: Комерційний індустріальний Банк

я так понимаю чтобы принять участие в "Зимовий хіт" открывать нужно минимум на 6 мес? будут ли плюсоваться другие программы лояльности дающие надбавку 0,3 с бонусом со скретч-карты?
wtf
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