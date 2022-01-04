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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 01:50
хуторянка написав:
совпадение?
после вступления в киб "внезапно" начались КИБер атаки от финконтор-
кол-во предложений перевалило за десяток.
задолбалась блокировать
Может и не может
у меня на той симке где киба живёт семь лет( тьфу тьфу тьфу) в этом плане тихо
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Митяйка
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:22
Митяйка написав: хуторянка написав:
совпадение?
после вступления в киб "внезапно" начались КИБер атаки от финконтор-
кол-во предложений перевалило за десяток.
задолбалась блокировать
Может и не может
у меня на той симке где киба живёт семь лет( тьфу тьфу тьфу) в этом плане тихо
записан в бесперспективные (с)
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cohan
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Додано: Вів 04 січ, 2022 09:55
По акции "Зимовий хіт" реально вытащить скретч-карту больше, чем +0,5%? Кому-то уже повезло вытащить хотя бы +0,75% и +1%?
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candidat
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Додано: Вів 04 січ, 2022 10:58
candidat написав:
По акции "Зимовий хіт" реально вытащить скретч-карту больше, чем +0,5%? Кому-то уже повезло вытащить хотя бы +0,75% и +1%?
я в прошлом году вытягивал 0,75 по доллару
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cohan
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Додано: Вів 04 січ, 2022 11:03
Подскажите когда выплата процентов по депозитам? В первый рабочий день месяца?
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логан1919
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Додано: Вів 04 січ, 2022 13:13
логан1919
говорили что да.
уже поступили
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хуторянка
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Додано: Вів 04 січ, 2022 22:15
candidat написав:
По акции "Зимовий хіт" реально вытащить скретч-карту больше, чем +0,5%? Кому-то уже повезло вытащить хотя бы +0,75% и +1%?
Да, реально, +0,75% в декабре прошлого года по евро.
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Додано: Вів 04 січ, 2022 22:18
А як банк поводив себе з клієнтами в кризові ситуації?
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V2
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Додано: Вів 04 січ, 2022 23:19
V2 написав:
А як банк поводив себе з клієнтами в кризові ситуації?
вроде неплохо, но больше фонда зась
вообще они по кризису расширились - стратегия "открываться в освободишихся от других банков отделениях", интервью было,
и в целом пытаются держаться на уровне: в ИБ есть валютообмен например, да и само приложение ( у того же УкрКапа нет)
но схема удаленно бесплатно зайти и выйти кроме как с кредиткой - нету
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cohan
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:32
я так понимаю чтобы принять участие в "Зимовий хіт" открывать нужно минимум на 6 мес? будут ли плюсоваться другие программы лояльности дающие надбавку 0,3 с бонусом со скретч-карты?
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wtf
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