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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 січ, 2022 19:00
wtf написав:
я так понимаю чтобы принять участие в "Зимовий хіт" открывать нужно минимум на 6 мес? будут ли плюсоваться другие программы лояльности дающие надбавку 0,3 с бонусом со скретч-карты?
4. Умови участі в Акції
4.1. ...
вклад розміщується на строк від 6 місяців і більше
на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід»
6.4. Інші умови лояльності, що діють у Банку, за умови участі Учасника в Акції, на вклади «Максимальний дохід» на строк від 6 місяців не розповсюджуються.
6.5. Програми лояльності не плюсуються
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Melanor1
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Додано: Сер 05 січ, 2022 19:03
wtf написав:
я так понимаю чтобы принять участие в "Зимовий хіт" открывать нужно минимум на 6 мес? будут ли плюсоваться другие программы лояльности дающие надбавку 0,3 с бонусом со скретч-карты?
не будут, но 0,5% миниимум, так что выгоднее тянуть
еще фича - разделить сумму
правда для умных, кажется, они разрешили один тянучка в день, ну - тут уж как
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cohan
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Додано: Чет 27 січ, 2022 15:24
cohan анонсировали изменения по карточкам - вроде как в рисковых странах ими теперь вообще невозможно рассчитаться (лимиты на выдачу в банкоматах - нулевые, покупки - практически нулевые, не выше 1000-5000 грн). На расчеты внутри Украины по чипированным карточкам - до 20000 грн в день в банкомате можно получить без звонка на коллцентр?
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Marica
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:01
В тарифах "Перерахування коштів з використанням технології Money Send / Visa Direct - 10 грн". Это для своего сервиса? Если тянуть чужим, тоже 10 грн будет комиссия?
Еще у них смс-информирование 10 грн. По умолчанию сразу включают или отключают? Я еще карту не активировал, не знаю, как у меня. В договоре информацию об этом не нашел.
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candidat
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