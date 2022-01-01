Комерційний індустріальний Банк

cohan анонсировали изменения по карточкам - вроде как в рисковых странах ими теперь вообще невозможно рассчитаться (лимиты на выдачу в банкоматах - нулевые, покупки - практически нулевые, не выше 1000-5000 грн). На расчеты внутри Украины по чипированным карточкам - до 20000 грн в день в банкомате можно получить без звонка на коллцентр?
В тарифах "Перерахування коштів з використанням технології Money Send / Visa Direct - 10 грн". Это для своего сервиса? Если тянуть чужим, тоже 10 грн будет комиссия? Еще у них смс-информирование 10 грн. По умолчанию сразу включают или отключают? Я еще карту не активировал, не знаю, как у меня. В договоре информацию об этом не нашел.
candidat написав:В тарифах "Перерахування коштів з використанням технології Money Send / Visa Direct - 10 грн". Это для своего сервиса? Если тянуть чужим, тоже 10 грн будет комиссия? Еще у них смс-информирование 10 грн. По умолчанию сразу включают или отключают? Я еще карту не активировал, не знаю, как у меня. В договоре информацию об этом не нашел.
комис за p2p будет, любым, тем более своего у них нет смски чет думал что беплатные, наверно можно отключить и смотреть в приложении
А є тут хто, обізнаний пенсійним обслуговуванням у цьому банку? 8% на залишок платять тут по усім коштам на пенсійній картці, немає дискримінації на цільові й решта? І чи за такі кошти зливають інфу, що може нашкодити субсидіантам?
kreuz написав:А є тут хто, обізнаний пенсійним обслуговуванням у цьому банку? 8% на залишок платять тут по усім коштам на пенсійній картці, немає дискримінації на цільові й решта? І чи за такі кошти зливають інфу, що може нашкодити субсидіантам?
так спросите - девочки очень вежливые, я заложил снова доллар, потому посещаю нечасто - но все разы мне понравилось
по сливу - сложно, мне кажется что не должны, но вообще инфа быстро меняется: кроме Лобарда (ну привата наверно еще) вроде бы ж ни с кем не замечено?
ну и 8% то да, но смотрите остальное - скорее всего, выход только налом, т.е. они не комплиментарные для гоняния денег - "нал-безнал" где-то будет комис
kreuz написав:А є тут хто, обізнаний пенсійним обслуговуванням у цьому банку? 8% на залишок платять тут по усім коштам на пенсійній картці, немає дискримінації на цільові й решта? І чи за такі кошти зливають інфу, що може нашкодити субсидіантам?
так спросите - девочки очень вежливые, я заложил снова доллар, потому посещаю нечасто - но все разы мне понравилось
по сливу - сложно, мне кажется что не должны, но вообще инфа быстро меняется: кроме Лобарда (ну привата наверно еще) вроде бы ж ни с кем не замечено?
ну и 8% то да, но смотрите остальное - скорее всего, выход только налом, т.е. они не комплиментарные для гоняния денег - "нал-безнал" где-то будет комис
Я ж писав, що це для мого справжнього пенса, тому р2р за 10 грн та СЕП за 1% + 5 грн не є пересторогою, а зняття готівки понад 10 кгрн відбуватиметься не часто, тому каса КіБу для цього цілком згодиться.