Комерційний індустріальний Банк

cohan написав:Aps написав:Телеграмм каналы ВА вводят в банк.
Банк опровергает.
https://cib.com.ua/uk/about/news/oberezhno-feyk
а сайтец-то лежит
Все працює наче. Не бачу, що лежить...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:51
Все працює наче. Не бачу, що лежить...
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:01
похоже, переехал, ДНС сменился, ну или я торможу
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