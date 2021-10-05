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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:51
cohan написав:
а сайтец-то лежит
Все працює наче. Не бачу, що лежить...
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:01
kreuz написав: cohan написав:
а сайтец-то лежит
Все працює наче. Не бачу, що лежить...
похоже, переехал, ДНС сменился, ну или я торможу
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