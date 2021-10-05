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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:51

  cohan написав:
  Aps написав:Телеграмм каналы ВА вводят в банк.
Банк опровергает.
https://cib.com.ua/uk/about/news/oberezhno-feyk


а сайтец-то лежит

Все працює наче. Не бачу, що лежить...
kreuz
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Повідомлень: 3351
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:01

  kreuz написав:
  cohan написав:
  Aps написав:Телеграмм каналы ВА вводят в банк.
Банк опровергает.
https://cib.com.ua/uk/about/news/oberezhno-feyk


а сайтец-то лежит

Все працює наче. Не бачу, що лежить...


похоже, переехал, ДНС сменился, ну или я торможу
cohan
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Повідомлень: 3774
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  #<1 ... 47484950
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