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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 19 січ, 2016 21:14
Revolut
Собственно сабж. Кто-то пробовал? Каких банков карты подходят для пополнения?
Додано: Сер 13 лип, 2022 15:55
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Підкажіть, чи є якісь там депозит\рахунок для накопичення % на залишок?
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