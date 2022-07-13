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Revolut

Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2016 21:14

Revolut

Собственно сабж. Кто-то пробовал? Каких банков карты подходят для пополнения?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:55

Хтось користується?
Підкажіть, чи є якісь там депозит\рахунок для накопичення % на залишок?
dim.ua
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