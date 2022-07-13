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Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2016 21:14

Revolut

Собственно сабж. Кто-то пробовал? Каких банков карты подходят для пополнения?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:55

Хтось користується?
Підкажіть, чи є якісь там депозит\рахунок для накопичення % на залишок?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:57

Незнаю як в Револют

а от у Wise з минулого місяця, за кошти на рахунку що перевищують більше 3000 евро, буде стягуватись коміссія

Какая комиссия взимается за хранение крупных сумм на EUR-счете?

Мы обновляем наши расценки. С 19 апреля 2022 года лимиты хранения денег в евро изменятся:

Лимит на хранение средств без комиссий для пользователей личных профилей составляет 3000 евро, а для пользователей бизнес-профилей — 30 000 евро.

Ежегодная комиссия в размере 0,9% взимается за любую сумму в евро, превыщающую лимит на хранение без комиссии

Для наших существующих пользователей эти изменения вступают в силу в зависимости от региона. Узнайте ваш период уведомления здесь. Если вы уже зарегистрированы в Wise, до вступления в силу новых расценок действуют следующие условия:

Лимит на хранение средств без комиссий для частных клиентов составляет 15 000 евро, а для бизнес-клиентов – 70 000 евро.

Данные суммы включают в себя как средства, хранящиеся на EUR-счете, так и все средства в EUR, хранящиеся в ваших копилках.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:06

  dim.ua написав:Хтось користується?

Не я.
  dim.ua написав:Підкажіть, чи є якісь там депозит\рахунок для накопичення % на залишок?

Є, але доступність та відсоток залежать від тарифного плану: https://www.revolut.com/our-pricing-plans - див. "Daily interest in "
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:52

Re: Revolut

тут нужно понимать что на паспорт беженца аккаунт регистрируется неполноценный, без всех функций доступных обладателям паспортов кошерных стран
что касается депозитов, если брать евро там вроде как 0,1% как и у нас в банках поскольку ецб удерживает ключевую ставку
неудивительно что вайс подобно швецарским банкам удерживает с толстосумов процент за хранение даже на таком несолидном сервисе
что касается прочих национальных евро валют, там процент может быть выше, но без понимания какая в условной польше инфляция и чего ожидать от злотого через год туда вкладываться я бы не стал даже имею условный польский документ
можно же банально застейкать на байбите надежнейший usdc под 5.5 и не волноваться...
wtf
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