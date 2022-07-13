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фінансові ринки та послуги / ФінТех та Платіжні системи / Revolut Revolut + Додати

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на тему ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.

Додано: Вів 19 січ, 2016 21:14 Revolut Собственно сабж. Кто-то пробовал? Каких банков карты подходят для пополнения? maxim2014 Повідомлень: 1692 З нами з: 19.09.14 Подякував: 161 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 15:55 Хтось користується?

Підкажіть, чи є якісь там депозит\рахунок для накопичення % на залишок? dim.ua

Повідомлень: 163 З нами з: 25.10.10 Подякував: 43 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 16:57



а от у Wise з минулого місяця, за кошти на рахунку що перевищують більше 3000 евро, буде стягуватись коміссія



Какая комиссия взимается за хранение крупных сумм на EUR-счете?



Мы обновляем наши расценки. С 19 апреля 2022 года лимиты хранения денег в евро изменятся:



Лимит на хранение средств без комиссий для пользователей личных профилей составляет 3000 евро, а для пользователей бизнес-профилей — 30 000 евро.



Ежегодная комиссия в размере 0,9% взимается за любую сумму в евро, превыщающую лимит на хранение без комиссии



Для наших существующих пользователей эти изменения вступают в силу в зависимости от региона. Узнайте ваш период уведомления здесь. Если вы уже зарегистрированы в Wise, до вступления в силу новых расценок действуют следующие условия:



Лимит на хранение средств без комиссий для частных клиентов составляет 15 000 евро, а для бизнес-клиентов – 70 000 евро.



Данные суммы включают в себя как средства, хранящиеся на EUR-счете, так и все средства в EUR, хранящиеся в ваших копилках. Незнаю як в Революта от у Wise з минулого місяця, за кошти на рахунку що перевищують більше 3000 евро, буде стягуватись коміссія Xenon Повідомлень: 3989 З нами з: 25.02.09 Подякував: 74 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 17:06 dim.ua написав: Хтось користується? Хтось користується?

Не я.

dim.ua написав: Підкажіть, чи є якісь там депозит\рахунок для накопичення % на залишок? Підкажіть, чи є якісь там депозит\рахунок для накопичення % на залишок?

Є, але доступність та відсоток залежать від тарифного плану: https://www.revolut.com/our-pricing-plans - див. "Daily interest in " Не я.Є, але доступність та відсоток залежать від тарифного плану:- див. "Daily interest in " klug Повідомлень: 7102 З нами з: 18.08.14 Подякував: 304 раз. Подякували: 979 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 17:52 Re: Revolut тут нужно понимать что на паспорт беженца аккаунт регистрируется неполноценный, без всех функций доступных обладателям паспортов кошерных стран

что касается депозитов, если брать евро там вроде как 0,1% как и у нас в банках поскольку ецб удерживает ключевую ставку

неудивительно что вайс подобно швецарским банкам удерживает с толстосумов процент за хранение даже на таком несолидном сервисе

что касается прочих национальных евро валют, там процент может быть выше, но без понимания какая в условной польше инфляция и чего ожидать от злотого через год туда вкладываться я бы не стал даже имею условный польский документ

можно же банально застейкать на байбите надежнейший usdc под 5.5 и не волноваться... wtf

Повідомлень: 596 З нами з: 29.11.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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