Додано: Пон 24 бер, 2025 22:11
Пройшов всього місяць і вже призупинили видачу карток українцям, причин не називають:
Додано: Пон 24 бер, 2025 22:21
хто не встиг той не запізнився
в революті ж крім крипти можно і метали торгувати , тільки в налаштуваннях поколупатися
Додано: Пон 02 чер, 2025 12:51
Тарас Гук - адвокат, інвестор, ютубер
Додано: Суб 26 лип, 2025 11:08
Якщо буду прямими Р2Р на карту Revolut євро кидати(наприклад з ПУМБа) проблем не буде?
Додано: Суб 26 лип, 2025 12:40
Додано: Вів 19 сер, 2025 00:52
що це Oplata za subskrybcje?
Бачу в історії транзакції + (саме плюс) 19.99zl за 29 липня. Написано Oplata za subskrybcje, категорія кешбек.
Так, є плата (вона була б відємна) в розмірі 19.99zl за пакет плюс, але у мене стандарт і в інші місяці такого не було.
По аналітиці це також надходження. Но щось я не розумію, з якого револют вирішив подарувати мені 20 злотих, де подвох??
