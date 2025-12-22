ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
rollo написав: З гривневої варто перевірити, бо не всі дозволяють автоконвертацію, але в принципі то не критично. Валютний р2р з Пумба - 0.9%. В Моно здається 1%. Зі сторони отримувача може бути без комісії, але навряд можна взагалі без комісій обійтися. Але і так вже гуманно. Також був би вдячний- які ліміти на поповнення в місяць, чи можна їх підняти? Які документи вимагало на етапі реєстрації? Достатньо закордонного паспорта, а чи вимагали підтвердження адреси - там, виписку від банку з адресою, чи квитанцію за комунальні з іменем і адресою? Також, якщо далі відправляти по айбану. Цікаві ліміти і комісії. Наприклад, у Геном при реєстрації достатньо паспорту і при заповнені анкети для фінмону немає потреби підтверджувати якимись довідками чи виписками. Адресу теж підтвердження не вимагає. Мені сходу дали ліміти по 10к євро в місяць. Якщо поповнювати не їх тянучкою, просто по номеру картки, то з їх сторони комісії немає. По айбану перекази з фіксованою комісією 1 євро. От хотів порівняти умови
Атракціон нечуваної щедрості схоже добігає кінця ((
Британський необанк Revolut призупиняє надання послуг в Україні через вимоги місцевого законодавства. Повідомлення з таким змістом почали надходити користувачам в Україні сьогодні, 22 грудня. Відповідні рахунки можна було відкрити на початку року, після того як Revolut почав працювати з українськими клієнтами. Протягом 60 днів користувачі зможуть вивести кошти з рахунків, йдеться у повідомленні компанії, яке отримала репортерка Forbes Ukraine як українська користувачка Revolut.
Що буде з рахунками та коштами Упродовж 60 днів користувачі зможуть вивести кошти зі своїх рахунків та завантажити банківські виписки. Після цього вони не зможуть поповнювати баланс, здійснювати карткові платежі, знімати готівку в банкоматах або переказувати кошти на інші рахунки. Єдиною доступною операцією залишиться переказ коштів на зовнішній банківський рахунок.
Усі невикористані кошти буде автоматично конвертовано в євро та переказано на зовнішній банківський рахунок користувача. Відкриті позиції в криптовалютах і металах необхідно закрити до дати закриття рахунку. Якщо цього не зробить користувач, Revolut продасть активи самостійно, конвертує виторг у фіатну валюту та зарахує кошти на основний рахунок.