а они преграды ставят, и людям и их сбережениям
чтобы люди потом побирались если выживут
бойкот моносекс-банку
Це було абсолютно законно і не потребувало жодного погодження в НБУ чи інших українських регуляторів так як сам рахунок відкривався в ЄС, а не в Україні і користувач міг його поповнити виключно в межах лімітів НБУ з валтної картки.
Але через буквально кілька тижнів поновноцінної роботи НБУ вийшов із публічною заявою про те, що Revolut не має права відкривати українцям рахунки в ЄС.
Звернення до НБУ з цього питання ініціював Monobank і після рішення НБУ публічно підтримав заборону Revolut в Україні.
Після закриття можливості вікдривати нові рахунки Revolut повідомив, що всі відкриті рахунки до цього моменту продовжить обслуговувати і буде працювати щоб таки переконати НБУ у законності своєї діяльності в Україні.
Але, імовірно, аргументи Revolut були не достатньо переконливі.»
із пояснення Тараса Гука.
Гороховський свого добився.