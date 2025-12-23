RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:49

Re: Revolut

Проблеми не з рево, проблеми з кланом суверених дніпросефардів
які будують цифрове та фінансове чучхе

Я так розумію залишився тільки Ген якимось дивом до пори до часу
можливо Ген менше схожий на класичний банк з IBAN-рахунками
Якщо в Ген рахунок EUR то з нього можно буде відправити на IB ?
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:15

Re: Revolut

  fox767676 написав:Проблеми не з рево, проблеми з кланом суверених дніпросефардів
які будують цифрове та фінансове чучхе

Но Горох утверждает, что Украина ничего Революту запретить не могла, поэтому это ЕС так нас интегрирует :mrgreen: Дело ясное, что дело тёмное. Может "клан суверених дніпросефардів" и в ЕС сидит...

А если вспомнить чего пояснял НБУ, то фиг поймёшь чего в Украине можно, а чего нельзя. Вроде, как Revolut банковской деятельности в Украине действительно не вёл и чего в этой "принципиальной позиции НБУ" поддерживал тогда Горох тоже не ясно.

Вот, кстати, свежак от НБУ, где ... по прежнему ничего не понятно. Есть точка зрения, что украинцам разрешено открывать счета в иностранных банках, но почему-то каждому такому иностранному банку для этого нужно разрешение НБУ (а его вряд ли кто-то из иностранных вообще имеет). Но как-то НБУ её не чётко выражает.

  fox767676 написав:Якщо в Ген рахунок EUR то з нього можно буде відправити на IB ?

Почему нет? Обычный платёж внутри ЕС. Месяца три назад у меня проходил. С Paysera и Zen тоже можно. Но с такой "принципиальной позицией НБУ" нужно быть готовым, что и с IBKR украинцев попросят в любой момент. Сомневаюсь, что IBKR у НБУ получал какие-то разрешения.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:08

  rollo написав:
  fox767676 написав:https://forbes.ua/news/revolut-zakrivae-rakhunki-ukraintsiv-cherez-vimogi-zakonodavstva-22122025-35051

Атракціон нечуваної щедрості схоже добігає кінця ((
Британський необанк Revolut призупиняє надання послуг в Україні через вимоги місцевого законодавства. Повідомлення з таким змістом почали надходити користувачам в Україні сьогодні, 22 грудня. Відповідні рахунки можна було відкрити на початку року, після того як Revolut почав працювати з українськими клієнтами. Протягом 60 днів користувачі зможуть вивести кошти з рахунків, йдеться у повідомленні компанії, яке отримала репортерка Forbes Ukraine як українська користувачка Revolut.




Щось нічого не приходить від Революта.

Чи може то фейк?


А мене вчора порадували. Весь рік скидав туди кошти, а тепер почуваюся дурнем
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:14

Re: Revolut

  adeges написав:А мене вчора порадували. Весь рік скидав туди кошти, а тепер почуваюся дурнем


далі - чумацьким шляхом на IBKR :)
Я будував мултивалютні стртегії - стільки-то у франках, стільки у ЄВРО , золоті, сріблі
і все похерилось
вчився у шахи , а життя зіграло в чапая :)
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:25

Re: Revolut

  fox767676 написав:Я будував мултивалютні стртегії - стільки-то у франках, стільки у ЄВРО , золоті, сріблі
і все похерилось

А что мешает всё это на IBKR продолжать делать? Разве что будут разовые потери сейчас это продать в евро и потом опять купить. Революту после того, как он в 2022м украинцев гонял, всё равно веры на долговременное хранение не было.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:32

Re: Revolut

  moveton написав:А что мешает всё это на IBKR продолжать делать? Разве что будут разовые потери сейчас это продать в евро и потом опять купить. Революту после того, как он в 2022м украинцев гонял, всё равно веры на долговременное хранение не было.

цель была скопить на кавалирку в южной европе
на iBKR доступны не все инструменты
для каких-то надо тренинги их пройти, какие-то (пенс.фонды) только американцам доступны
Ну еще надо с геномом размяться, пока еще с него не переводил на iBKR
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:49

Re: Revolut

  fox767676 написав:на iBKR доступны не все инструменты
для каких-то надо тренинги их пройти, какие-то (пенс.фонды) только американцам доступны

Ну не знаю. Всяких разных инструментов на IBKR должно быть несравнимо больше. Тренингов я там даже и не видел - сдаёшь экзамен, что чего-то в этом инструменте соображаешь, и уперёд. Может для чего-то специфического и есть, а сильно дорогие тренинги? Может и есть какие-то инструменты, что только на Революте не американцам доступны, но вот такие, чтобы без них никак? По списку выше точно всё можно всем и без тренингов.

С IBKR, как и с прочими брокерами, IMO, единственная беда, что на нём можно только скопить. Купить кавалирку с его счёта не получится.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 23:11

Re: Revolut

  moveton написав:Тренингов я там даже и не видел - сдаёшь экзамен, что чего-то в этом инструменте соображаешь, и уперёд.


тем более ))
ну к металлам меня не пустило
fox767676
