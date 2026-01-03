Стремно
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:59
Re: Revolut
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:13
adeges Так дозволяють Wise відкрити рахунок якщо проживаєш в Україні? Цікавить саме IBAN європейський, карта не так потрібна.
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:14
Додано: Нед 28 гру, 2025 16:44
Но я не против, если не тупо отрицать, а раскрыть вопрос Просто, как началось с просто числа, так я числом и ответил.
А с кого за нарушение этой гарантии можно спросить? Я погуглил на английском. Там проверять своё отделение посылают куда конкретнее, чем на украинском:
На базовом аккаунте у меня в обоих местах IBLLC и ни слова про Ирландию кроме общих комментариев, что в принципе для кого-то оно существует. Более того, переключился на *F аккаунт, который мне для торговли металлами создали и тогда же и предупредили, что он британский (поэтому и нужен отдельный). Там в Account Confirmation Letter уже написано Interactive Brokers (U.K.) Ltd. Такое вот двойное нарушение.
И даже если так, то это третьестепенно на самом деле. Как по мне, в первую очередь важно насколько вообще реалистично, что дойдёт до невыплаты вкладов. Во-вторую, что страховая не зажмёт компенсацию. В частности, в украинских "трастовых компаниях", опыт показал, что "все вклады застрахованы на полную сумму" - это правда (там и бумажный страховой полис давали подписывать). И если такое предлагается, значит потом ни компания, ни страховая компания ничего не отдадут.
Укрбанкам действительно страховка с лимитом побольше актуальна потому, что слишком уж часто они сыпятся. Ну вот дали 100% без ограничения суммы. Кому самое важное, чтобы размер страхового покрытия был побольше - однозначно в них. Правда, валюту отдадут в гривне, но это уже мелочи
100к евро в Революте - немного полезно. Именно потому, что он банк, а значит может довольно произвольно распоряжаться средствами клиентов. Реально потерять почти весь вклад, включая крипту и металлы, и останется только на двушку-трёшку в Киеве, но хоть такой шерсти клок.
В платёжках же и у брокеров IMHO покрытие не особенно важно потому, что, как правильно сказано, они не имеют права тратить средства клиентов на свои нужды и поэтому даже, если бизнес не пойдёт, то всё отдадут. Технически возможен (но когда мы говорим о компании, которая не вчера создана, крайне маловероятен) злой умысел и растрата всего. Но даже для таких параноиков не вижу особенного стрёма. На платёжках в любом случае нет смысла много денег держать. А если выплаты зажмёт IBKR, то это скорее всего будет уже такой мировой ппц, что и за Револют никто ничего не отдаст.
А что украинцам из Украины нужно для полноценной замены Революта, то я вообще не в курсе. Может и формальное страховое покрытие в 100к евро и не больше и не меньше. Мне нет, но мне говорили, что я не правильный украинец
Додано: Вів 30 гру, 2025 16:46
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:52
Слухайте, а тут же немає окремої теми про WISE?
Як цьому троглодиту закинути 20 євро на рахунок, щоб він карту дав випустити? Дружина в Європі, і начебто там все гаразд з реєстрацією з місцевим телефоном і адресом, але навіть при замовленні безкоштовної цифрової картки воно вимагає поповнити рахунок на 20 євро, що ніяк не можна зробити. Картку монобанк для поповнення відхиляє одразу, хоч напряму хоч через Google Pay (точніше, в Google Pay взагалі не дає обрати ніяку картку для поповнення, хоча безконтактні платежі здійснюються без проблем). Перевести банківським переказом немає звідки. Як його вмовити випустити картку?
Додано: Нед 04 січ, 2026 02:03
Разве что в новостной матюков добавить
Ничего не понял. Монобанк по жизни позволяет TransferGo переводить с его евровой карты на любой банковский счёт мира. Должно и на Wise переводиться. Пару недель назад в TransferGo у меня его карта ещё выбиралась. А что тянучка Wise с украинских карт у многих работать перестала - это уже
