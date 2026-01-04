Додано: Нед 28 гру, 2025 16:44

adeges написав: 100% Сперечатись з людиною, яка навела такі переконливі числа, майже неможливо. 100%Сперечатись з людиною, яка навела такі переконливі числа, майже неможливо.

adeges написав: Для резидента України ви гарантовано не укладали договір з американською юрособою. Найімовірніше, договори з українськими резидентами укладається, як і для всіє Європи через Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) або іншу європейську юрособу IBKR залежно від продукту, а не через британську “UK-only” чи американську роздрібну структуру. Для резидента України ви гарантовано не укладали договір з американською юрособою. Найімовірніше, договори з українськими резидентами укладається, як і для всіє Європи через Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) або іншу європейську юрособу IBKR залежно від продукту, а не через британську “UK-only” чи американську роздрібну структуру.

Steps to Find Your IBKR Department/Entity

Log in to Client Portal: Access the Interactive Brokers website and log in to your Client Portal.

Access Reports: Click on the Performance & Reports menu, then select Statements.

Generate a Statement: Run a default or custom activity statement for any period.

View the Document: Your account's specific IBKR legal entity (e.g., Interactive Brokers Ireland Limited, Interactive Brokers LLC, Interactive Brokers Hong Kong Limited, etc.) and its registered office address will be displayed at the top of the activity statement.



Alternatively, you can access the Account Confirmation Letter under Reports > Other Reports to find this information.



adeges написав: PS. І раптом зясовується, що 20,000 євро, а не 250,000 доларів, і не 100%, а 90%. Трохи по-іншому виглядає, нє? PS. І раптом зясовується, що 20,000 євро, а не 250,000 доларів, і не 100%, а 90%. Трохи по-іншому виглядає, нє?

Но я не против, если не тупо отрицать, а раскрыть вопросПросто, как началось с просто числа, так я числом и ответил.А с кого за нарушение этой гарантии можно спросить? Я погуглил на английском. Там проверять своё отделение посылают куда конкретнее, чем на украинском:На базовом аккаунте у меня в обоих местах IBLLC и ни слова про Ирландию кроме общих комментариев, что в принципе для кого-то оно существует. Более того, переключился на *F аккаунт, который мне для торговли металлами создали и тогда же и предупредили, что он британский (поэтому и нужен отдельный). Там в Account Confirmation Letter уже написано Interactive Brokers (U.K.) Ltd. Такое вот двойное нарушение.И даже если так, то это третьестепенно на самом деле. Как по мне, в первую очередь важно насколько вообще реалистично, что дойдёт до невыплаты вкладов. Во-вторую, что страховая не зажмёт компенсацию. В частности, в украинских "трастовых компаниях", опыт показал, что "все вклады застрахованы на полную сумму" - это правда (там и бумажный страховой полис давали подписывать). И если такое предлагается, значит потом ни компания, ни страховая компания ничего не отдадут.Укрбанкам действительно страховка с лимитом побольше актуальна потому, что слишком уж часто они сыпятся. Ну вот дали 100% без ограничения суммы. Кому самое важное, чтобы размер страхового покрытия был побольше - однозначно в них. Правда, валюту отдадут в гривне, но это уже мелочи100к евро в Революте - немного полезно. Именно потому, что он банк, а значит может довольно произвольно распоряжаться средствами клиентов. Реально потерять почти весь вклад, включая крипту и металлы, и останется только на двушку-трёшку в Киеве, но хоть такой шерсти клок.В платёжках же и у брокеров IMHO покрытие не особенно важно потому, что, как правильно сказано, они не имеют права тратить средства клиентов на свои нужды и поэтому даже, если бизнес не пойдёт, то всё отдадут. Технически возможен (но когда мы говорим о компании, которая не вчера создана, крайне маловероятен) злой умысел и растрата всего. Но даже для таких параноиков не вижу особенного стрёма. На платёжках в любом случае нет смысла много денег держать. А если выплаты зажмёт IBKR, то это скорее всего будет уже такой мировой ппц, что и за Револют никто ничего не отдаст.А что украинцам из Украины нужно для полноценной замены Революта, то я вообще не в курсе. Может и формальное страховое покрытие в 100к евро и не больше и не меньше. Мне нет, но мне говорили, что я не правильный украинец